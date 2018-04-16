В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

2018-04-16 00:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Председатель Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов поздравил Ильхама Алиева.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Народного собрания Республики Дагестан искренне поздравляю Вас с очередной убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Оказанное Вам доверие является свидетельством Вашего высокого авторитета и всенародной поддержки проводимого Вами курса по политическому и социально-экономическому развитию страны. Неуклонный рост уровня жизни, а также укрепление мощи Азербайджана на международной арене благодаря Вашим личным усилиям, трудолюбию и усердию всех граждан республики заслуживают большого признания. Как государственный деятель и политик Вы пользуетесь огромным уважением не только в родной стране, но и за ее пределами. Вы достойно продолжаете славные дела Вашего отца - выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В России высоко ценят Вашу принципиальную позицию по развитию российско-азербайджанского партнерства и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Дагестанцы уверены, что исторически сложившиеся братские отношения между нашими народами и впредь будут развиваться и крепнуть конструктивно и плодотворно.

Депутаты Народного собрания Республики Дагестан, традиционно участвуя в составе миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Азербайджанской Республики, отметили высокую организацию выборов в соответствии с международными правовыми нормами.

Примите, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на Вашем ответственном государственном посту. Желаю всему многонациональному азербайджанскому народу мира и счастливого будущего", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Азербайджанцы, проживающие в странах Скандинавии, поздравили Президента Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

От имени многотысячных азербайджанцев, проживающих в Скандинавских странах, поздравляем Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Мы, азербайджанцы, проживающие в Скандинавских странах, независимо от наших политических взглядов, гордимся тем, что мы - азербайджанцы, дети одной нации. В мире, в котором происходят политические волнения, мы гордимся нашим государством и развевающимся флагом. Хотя мы и проживаем за пределами Азербайджана, но горе нашей Родины-матери – это наше горе, а ее радость – наша радость. Мы считаем, что каждый, в ком течет азербайджанская кровь, должен жить этими чувствами.

За годы Вашего руководства страной в качестве Президента Азербайджан повысил политический и экономический вес, укрепил свое место в мировом сообществе как важное государство региона. Несмотря на то, что страна расположена в сложном географическом пространстве, подверглась агрессии со стороны Армении, оккупированы 20 процентов наших земель и в результате этого возникла проблема 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, наша Родина невероятно преобразилась, а наш прекрасный Баку ничем не уступает европейским городам, в которых мы живем.

Тот путь развития, который европейские странны прошли за 100 лет, Азербайджан смог преодолеть за годы своего существования как независимое государство. Каждый год, приезжая на Родину, мы становимся свидетелями того, как Азербайджан изменился, стал еще краше.

Уважаемый господин Президент,

Верим, что и на очередном этапе президентства, Вы, используя свои знания и умения, обеспечите развитие нашего государства в политической, экономической и военной сферах, дальнейшее повышение благосостояния народа, сможете превратить Азербайджан не только в место нашего поклонения, но и в центр притяжения государств и народов мира.Да поможет Вам Аллах!" - говорится в поздравлении.

ХХХ

Председатель Общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия» Ислам Гусейнов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия» и от себя лично поздравляю Вас с переизбранием на должность Президента Азербайджанской Республики.

Благодаря Вашей заботе и чуткому руководству Азербайджанская Республика расцветает, развивается и достигает новых успехов в социальном, экономическом и духовно-нравственном направлениях. Вам удается проводить важные государственные реформы в интересах будущего Азербайджана.

Мы высоко ценим Ваш личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений. Особую признательность мы хотели бы выразить за Ваше внимание и поддержку развитию дружественных отношений и делового партнерства между Азербайджанской Республикой и Ульяновской областью.

От всей души желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед Вами задач на столь ответственном посту", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Председатель благотворительного фонда «ДЕДЕ КОРКУД» в городе Дербент Российской Федерации Рафик Мовсумов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Ваша победа на выборах является показателем доверия и поддержки, оказанных Вам братским азербайджанским народом. Надеюсь, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Дагестаном будут успешно развиваться и впредь. Связи между нашими республиками имеют многовековую историю. За это время наши отношения дружбы и сотрудничества поднялись на высокий уровень. Мы активно сотрудничаем в политической, экономической, энергетической сферах, в области безопасности, в том числе в борьбе с международным терроризмом и миротворческих операциях.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Азербайджана – спокойствия и благоденствия", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Первый директор школы имени К.Керимова в Москве, заслуженный учитель Азербайджана Аида Кулиева поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Желаю мира и процветания нашему Азербайджану, а Вам силы и здоровья, семейного счастья.

Да хранит Вас Аллах!" - говорится в поздравлении.

ХХХ

Руководитель Азербайджанского национально-культурного общества «Азери» имени Гейдара Алиева в городе Владикавказ Российской Федерации, депутат Парламента Республики Северная Осетия-Алания Фуад Кязимов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени азербайджанской диаспоры Республики Северная Осетия- Алания сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Азербайджана.

Желаю Вам дальнейших успехов на этом высоком посту для укрепления международного престижа нашей Родины и роста благосостояния народа Азербайджана", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Муфтий Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты Российской Федерации Альбир Крганов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Духовного собрания мусульман России и от себя лично поздравляю Вас с убедительной победой на президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Азербайджан – страна с огромным потенциалом, которую должен возглавлять только сильный лидер. И сегодня именно Вам народ Азербайджана доверяет свою судьбу, судьбу своих детей, внуков, потомков и родителей. Именно под Вашим руководством граждане Азербайджана видят свое будущее.

Мусульмане России приветствуют и поддерживают Ваши справедливые решения, направленные на укрепление национального единства, мира и дружбы братских народов. Уверены, Вы успешно продолжите с самоотдачей трудиться на благо Азербайджана во всех сферах жизни общества, направленных на укрепление и развитие благосостояния граждан.

Мы желаем Вам сил, бодрости духа, энергии, мудрости и терпения в Вашем нелегком деле.

Да примет Аллах Всевышний все Ваши праведные дела, искренние молитвы и поклонения и воздаст за них благом", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Председатель Централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии" Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации муфтий Хазратали Дзасежев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени мусульман Кабардино-Балкарии, Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Доверие, оказанное Вам азербайджанским народом, несомненно, является признанием Ваших заслуг и достижений, верности Вашего политического курса, направленного на укрепление экономической мощи страны, ее культурное возрождение, повышение авторитета Азербайджана на международной арене, а также регулирование государственно-религиозных отношений, обеспечение свободы вероисповедания, сохранение религиозно-нравственных ценностей.

Ваше мудрое руководство обеспечивает сегодня мирное и комфортное проживание представителей множества конфессий и национальностей в своей стране, а Ваш призыв к исламской солидарности, обращенный ко всему мировому мусульманскому сообществу, является важной вехой на пути повышения качества межрелигиозных отношений и распространения истинных ценностей Ислама. В этом процессе Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии полностью поддерживает Вашу инициативу и готово и дальше тесно и плодотворно сотрудничать.

Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы на Вашем нелегком пути служения обществу Он даровал Вам мир, милость и поддержку во всех благих начинаниях. Желаю Вам неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей деятельности на высоком посту.

Да благословит Вас Всевышний Аллах в Ваших благих делах", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Члены Союза писателей Чувашской Республики Российской Федерации Михаил Юхман, Роза Шевлеби, Альбина Юрату поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Союза писателей Чувашской Республики, Чувашского общественно-культурного центра и от себя лично сердечно поздравляем Вас с уверенной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики. Уверены, что благодаря Вашему высокому вниманию и заботе дружеские и добрососедские отношения между нашими народами в предстоящие годы еще более укрепятся.

Господин Президент, еще раз сердечно поздравляем Вас, желаем новых успехов в высшей государственной деятельности", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство.

Позвольте тепло поздравить Вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Под Вашим руководством народ Азербайджана познал стабильность и развитие, и я восхищаюсь Вашими достижениями.

Я высоко ценю Вашу поддержку в отношении Республики Молдова и выражаю надежду на процветание сотрудничества между нашими странами в ближайшие годы. Уверен, что нас объединяют крепкие ценности и цель обеспечить благосостояние наших народов. Демократическая партия и я лично выражаем надежду на продолжение диалога в многочисленных сферах общих интересов.

Примите, Ваше превосходительство, заверения в моем глубочайшем уважении и наилучшие пожелания госпоже Мехрибан Алиевой", - говорится в поздравлении.

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