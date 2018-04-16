Саммит ЛАГ осудил применение химоружия в Сирии

2018-04-16 01:15 | www.trend.az | 2

Главы арабских государств осудили применение химического оружия правительством Сирии и потребовали международного расследования, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает РИА Новости.

Саммит ЛАГ (Лига арабских государств) проходит в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.

"Саммит ЛАГ жестко осудил применение сирийским режимом химического оружия против сирийского народа", — процитировал итоговое заявление саммита ЛАГ глава саудовского МИД.

Особое внимание на заседании глав государств-членов ЛАГ было уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США, Британии и Франции.