Пять человек погибли в результате перестрелки на границе Афганистана и Пакистана

2018-04-16 02:47 | www.apa.az | 5

По меньшей мере пять человек погибли в результате перестрелки, которая произошла на границе Афганистана и Пакистана.

Как передает АПА, об этом сообщает 1TV со ссылкой на представителя полиции афганской провинции Басира Хана.

По словам собеседника, конфликт был вызван тем, что пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населённом пункте Зазай-Майдан провинции Хост. Отмечается, что среди убитых трое пакистанских военных.

Как добавил Хан, перестрелка длилась четыре часа.