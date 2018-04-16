Нефть слегка растет на геополитической напряженности в Сирии

2018-04-16 02:05 | www.trend.az | 3

Стоимость нефти в понедельник на открытии торгов демонстрирует рост в пределах одного процента на фоне геополитической напряженности, связанной с ударами США по Сирии, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 01:18 (GMT+4) стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,76 процента — до 72,57 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,39 процента — до 67,33 доллара.