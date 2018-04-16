Трамп настаивает на максимально быстром возвращении войск США из Сирии

2018-04-16 05:15 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как боевая операция против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) будет завершена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в распространенном в воскресенье заявлении, передает ТАСС.

"Миссия США не изменилась - президент очень четко заявил, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее". - цитирует ее слова агентство Рейтер. "Мы твердо намерены полностью сокрушить ИГ и создать условия, которые не позволят им вернуться. Кроме того, мы ожидаем, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя дополнительные военные и финансовые обязательства для обеспечения безопасности в регионе", - добавила Сандерс.

В конце марта Трамп объявил, что с завершением военной операции против ИГ дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл, и США очень скоро уйдут из арабской страны. Позднее в апреле постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США не покинут Сирию, пока не выполнят всех своих задач.