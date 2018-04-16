МИД КНР: Китай хочет углубить диалог с Японией в рамках концепции "Один пояс - один путь"

2018-04-16 07:16 | www.trend.az | 6

КНР готова к развитию экономического сотрудничества с Японией и хочет углубить диалог между Пекином и Токио в рамках концепции "Один пояс - один путь". Об этом в понедельник в Токио заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает ТАСС.

"Мы хотим углубить диалог [в рамках концепции "Один пояс - один путь"]", - приводит его слова агентство Киодо. Ван И возглавляет китайскую делегацию, которая принимает участие в первом за более чем семь лет раунде двустороннего экономического диалога на высоком уровне. В понедельник у Ван И также ожидается встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.