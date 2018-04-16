Экс-глава ФБР: “Трамп морально непригоден для президентства”

2018-04-16 07:12 | www.apa.az | 5

Дональд Трамп морально непригоден для президентства.

Как передает АПА, об этом в интервью телеканалу ABC заявил экс-директор ФБР Джеймс Коми.

"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", сказал Коми.

Он также назвал президента "лжецом", поскольку тот, по версии Коми, постоянно игнорирует факты: «Например, Трамп заявлял, что людей на его инаугурации было больше, чем на инаугурации Барака Обамы. Это неправда", сказал Коми.

Интервью телеканалу предваряет выход 17 апреля мемуаров Коми "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство", посвящённых его взаимодействию с Трампом.