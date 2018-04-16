АБР прогнозирует резкое снижение годовой инфляции в Азербайджане

2018-04-16 07:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Азербайджане в 2018 году снизится до семи процентов, а в 2019 году составит восемь процентов, следует из обновленного отчета Азиатского банка развития (АБР) "Обзор развития Азии 2018: Как технологии влияют на рабочие места".

Прогнозы АБР по инфляции приблизительно совпадают с прогнозами Центрального банка Азербайджана, который ожидает, что на этот год уровень инфляции в стране составит шесть-восемь процентов. Отметим, что по итогам первого квартала 2018 году инфляция в Азербайджане составила четыре процента. В 2017 году инфляция в стране составила 12,9 процента.

"Борьба с инфляцией остается ключевой задачей [для правительства], требующей скоординированной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. При этом ожидается, что в течение следующих двух лет денежно-кредитная политика будет оставаться жесткой, чтобы сдерживать инфляцию", - говорится в отчете.

Авторы отчета отмечают, что за счет более высоких доходов и стабильной валюты в ближайшее два года в стране повысится частное потребление.

"Также, более высокий объем госрасходов стимулирует рост инвестиций, в особенности в инфраструктуру, и поможет удовлетворить спрос на жилье в стране", - говорится в отчете.

Как отмечается, налогово-бюджетная политика поддержит рост экономики, а трансферты Государственного нефтяного фонда Азербайджана помогут расширить объемы госинвестиций. С учетом этих трансфертов дефицит централизованного бюджета в 2018 году может составить 1,5 процента, а в 2019 году - 0,8 процента.