Япония поддерживает удары по Сирии

2018-04-16 08:01 | www.trend.az | 4

Правительство Японии поддерживает удары коалиции по Сирии и считает применение химического оружия совершенно недопустимым и непростительным. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Применение химического оружия - совершенно недопустимо и непростительно, наша страна не может этого игнорировать. Правительство Японии поддерживает решимость США, Великобритании и Франции", - сказал он. По его словам, японская сторона понимает, что эти удары были "мерой, которая поможет предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации" в Сирии. Как указал Суга, Япония продолжит тесное и активное сотрудничество с международным сообществом, направленное на установление мира и стабильности в этом регионе.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии также заявил, что сирийская проблематика будет поднята на предстоящих переговорах премьер-министра Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, но более подробной информации о том, в каком ключе будет вестись обсуждение этого вопроса, привести не смог.