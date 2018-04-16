Сервисы Apple Pay и Google Pay будут развернуты в Азербайджане по линии Visa International

2018-04-16 08:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Платежные сервисы Apple Pay и Google Pay будут развернуты в Азербайджане по линии международной платежной системы Visa International, сказал Trend глава портала Azexport Заур Гардашев.

По словам Гардашева, этот вопрос пока находится на стадии переговоров и в процесс будут подключены банковские структуры Азербайджана.

"Важно чтобы инфраструктура банков была готова для приема таких платежей. Однако, есть вопросы, связанные с правовым регулированием, а также наличие имеющихся пустот в отраслевом законодательстве в определенном смысле тормозит приход в страну этих платежных сервисов. Максимальный упор сегодня делается на устранение имеющихся пустот. Сложность же заключается в основном из-за консервативности банков и регуляторов. Тем не менее, мы надеемся, что сможем прийти к общему согласию, чтобы были выработаны соответствующие правила", - сказал Гардашев.

Как сказал Гардашев, несмотря на то, что устно многие участники финансового рынка говорят об отсутствии препятствий для прихода в Азербайджан международных платежные сервисов, эти компании, чтобы застраховать себя, более склонны действовать в рамках местного законодательства.