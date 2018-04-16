Франция назвала Россию соучастницей химатаки в Сирии

2018-04-16 08:38 | www.oxu.az | 2

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию соучастницей предполагаемой химической атаки в Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV.

По словам французского лидера, Москва «подорвала действия международного сообщества». Он напомнил о резолюции сентября 2013 года, согласно которой допускается использование силы в случае нарушения запрета на применение химического оружия.

«Русские постоянно блокировали голосование. Русские — соучастники. Они не использовали хлор, но методично выстраивали недееспособность международной дипломатии», - сказал Макрон.

Президент также добавил, что убедил своего американского коллегу Дональда Трампа сохранить присутствие в регионе, а также ограничить применение ракет только объектами химического оружия.