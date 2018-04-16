Тяжелое ДТП в Сальяне: скончался офицер полиции

2018-04-16 08:55 | www.oxu.az | 5

В Сальянском районе минувшей ночью произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель Нефтчалинского района Нифталиев Рза Хирран оглы 1994 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки «Priora», потерял управление. В результате машина врезалась в столб у обочины дороги, ведущей в село Кюргарагашлы.

Участковый Нефтчалинского районного отделения полиции, старший лейтенант Р.Нифталиев скончался на месте.

По факту ведется расследование.