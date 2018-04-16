Узбекистан планирует произвести более 8 млн. тонн плодоовощной продукции в 2018 году

2018-04-16 09:01 | www.trend.az | 6

Узбекистан в 2018 году планирует произвести 8,235 миллиона тонн плодоовощной продукции, передают в понедельник узбекские СМИ.

Правительство Узбекистана 3 апреля издало постановление «О мерах по повышению эффективности использования земельных площадей фермерских хозяйств по направлению овощеводства, бахчеводства, садоводства и виноградарства».

В документе говорится, что более 99,27 тысяч гектаров земли освобождены от посева хлопка и зерна.

Больше всего таких земель пришлось на Сырдарьинскую (20 143 гектаров), Сурхандарьинскую (16 222 гектаров), Наманганскую (11 294 гектаров) и Кашкадарьинскую (10 000 гектаров) области.

Около 1,32 миллиона гектаров земли будут использованы для выращивания 8,235 миллиона тонн плодоовощной продукции.