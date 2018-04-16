Кончита Вурст призналась, что больна ВИЧ

2018-04-16 09:30 | www.oxu.az | 5

Австрийский певец Том Нойвирт, более известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, объявил, что у него положительный ВИЧ-статус. Об этом артист написал в Instagram.

Как передает Oxu.Az, по словам музыканта, он живет со своим диагнозом уже много лет. Нойвирт отметил, что не хотел публично раскрывать статус, но бывший партнер угрожал, что обнародует его.

«Я никому не дам права напугать меня и влиять на мою жизнь таким образом», - подчеркнул певец.

Он поблагодарил за поддержку свою семью, друзей и поклонников.

В 2014 году Нойвирт, воплотивший на сцене образ бородатой женщины, выиграл песенный конкурс «Евровидение» в Копенгагене и стал мировой сенсацией.