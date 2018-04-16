Трамп предложил ударить по российским объектам в Сирии

2018-04-16 09:40 | www.oxu.az | 5

В Белом доме обсуждали три варианта удара по Сирии, и один из них состоял из атаки на российские объекты в стране.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал своим советникам рассмотреть эту возможность, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что, согласно плану, нападение на российские ПВО в Сирии должно было подорвать военный потенциал режима президента страны Башара Асада. Тем не менее, глава Пентагона Джеймс Мэттис отговорил Трампа от этого шага, пояснив, что ответ Москвы может быть опасным.

Два других варианта включали удары по сирийским объектам, которые имеют отношение к химическому оружию, а также атаку по многим целям, в том числе центрам разработки и исследований и пунктам военного командования. Трамп в итоге выбрал «гибридный план».