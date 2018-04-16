Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане

2018-04-16 09:26 | www.trend.az | 4

Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны республики сообщила в понедельник армейская газета "Куан дой нян зан", передает ТАСС.

Согласно заявлению Миротворческого центра при вьетнамском Минобороны, Ханой направит 30 офицеров для участия в миротворческих операциях, проводимых под эгидой ООН в Южном Судане. Вьетнамский контингент будет преимущественно состоять из военных медиков. Одновременно с ними Вьетнам направит в африканскую страну порядка 30 тонн специализированного оборудования для обеспечения деятельности полевых госпиталей.