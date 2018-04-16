Сократилось количество обращений в службу занятости Турции

2018-04-16 09:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Количество обращений в службу занятости в марте 2018 года сократилось на 222,2 тысячи человек, по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Об этом в понедельник сообщили Trend в Главном управлении службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в İŞKUR, в марте 2018 года в İŞKUR обратились 383,565 тысячи человек.

«В марте 2018 года число трудоустроенных граждан составило 88,032 тысячи человек», - сказали в İŞKUR.

В İŞKUR также отметили, что в марте 2018 года количество мужчин устроившихся на работу составило 66 процентов, а женщин 34 процентов, при этом число безработных в марте 2018 года в Турции составили 2,3 миллиона человек.