Российский депутат растоптал свой iPad - ВИДЕО

2018-04-16 10:16 | www.oxu.az | 7

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский растоптал свой iPad в ответ на антироссийские санкции США.

Как передает Oxu.Az, видеозапись он опубликовал в воскресенье, 15 апреля, на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как он давит ногами гаджет, а затем показывает образовавшиеся трещины.

В комментариях под постом многие пользователи предложили парламентарию также удалить свой аккаунт в Facebook.

Объясняя свой поступок местному изданию «ВИD», Петровский напомнил слова премьер-министра и председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, советовавшего отказаться от американских товаров.

«Те, кто в партии не для болтовни, те, кто готовы отвечать, должны начать с себя. И думаю, что и Медведев и [спикер Госдумы Вячеслав] Володин должны к этому флешмобу присоединиться, иначе нечестно», - заявил депутат.