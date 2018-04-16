Новая афера перекупщиков машин в Баку – ФОТО

2018-04-16 10:27 | www.oxu.az | 7

В Баку процветает бизнес перекупщиков подержанных автомобилей. В субботние и воскресные дни на дорогах, ведущих к автомобильному рынку, образуются пробки. Дело дошло до того, что спекулянты выходят за пределы рынка и «вылавливают» автомобили сразу с трассы.

Как передает Oxu.Az, первое время водители, желающие продать свои автомобили, сочли это неплохой идеей, так как в таком случае им не приходится платить за въезд на рынок (10 манатов - ред.), и охотно останавливали машины при виде спекулянта, делающего характерный жест руки, мол, «готов предложить деньги».

Но со временем это начало создавать проблемы.

«Я ехал на базар поддержанных авто на Бадамдаре. Хотел продать машину своего отца – Мерседес Е класса 2002 года выпуска. Когда я доезжал до рынка, один человек начал «голосовать». Я остановил машину.

Он сказал, что является перекупщиком и может купить мое авто прямо здесь. После небольшого торга мы договорились. Но все пошло наперекосяк, когда он завез машину к своим знакомым мастерам на осмотр.

Пока мастера «осматривали» машину, этот перекупщик пытался всеми силами усыпить мою бдительность, в то время как мастера уже нарочно чинили мелкие поломки в машине.

Хотя в машине до этого все исправно работало, мастера сказали: «В машине не работает люк, кондиционер и тормозная система. Расход: 1000 манатов». Тогда я понял, что это такая мошенническая схема. Они нарочно учинили эти мелкие поломки, чтобы я вынужден был согласиться и скинуть еще 1000», - рассказал в беседе с корреспондентом Oxu.Az житель столицы, который не пожелал называть своего имени.

Как выяснилось, аналогичные случаи уже приобрели массовый характер. В полицию то и дело поступали жалобы.

Наконец вчера на ситуацию отреагировали сотрудники Патрульно-постовой службы, которые совместно с Дорожной полицией провели на территории поселка Бадамдар оперативные мероприятия. Они не разрешали спекулянтам находиться вдоль дорог, ведущих к автомобильному рынку. Против тех, кто не повиновался предупреждениям полиции, производились задержания.

Али Мамедов

