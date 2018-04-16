Нефтяные цены снижаются после ракетной атаки по Сирии

2018-04-16 10:07 | www.trend.az | 7

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Согласно данным торгов, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,03%, до 71,83 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,91%, до 66,78 доллара за баррель.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.