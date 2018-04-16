Эксперты: Башар Асад стал сомневаться в своем союзнике

2018-04-16 10:49 | www.oxu.az | 8

Башар Асад в ходе встречи с делегацией депутатов Госдумы заявил, что для восстановления экономики его страны после очередного ракетного обстрела со стороны международной коалиции нужно 400 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az, сирийский президент считает, что заниматься этим должны в первую очередь российские компании и уйдет на это от 10 до 15 лет.

По мнению руководителя исследований в Институте диалога цивилизаций Александра Малашенко, Башар Асад просто подбодрил свой народ после ударов США и их союзников.

«Это сумма, сумасшедшая для всех. Но для России это вообще нереально. Я думаю, что все, кроме России и Ирана, будут это делать (выплачивать ущерб - ред.) только при одном условии, что Башар уйдет», - сказал Малашенко.

Политический аналитик Денис Коркодинов уверен, что подобную поспешность в конкретизации необходимой доли инвестиций можно объяснить стремлением «обозначить ценник за лояльность».

«Асад, по всей видимости, стал сомневаться в своем союзнике и, скорее всего, готов капитулировать перед западными партнерами. Однако его доброжелательное отношение к Москве будет иметь продолжение лишь в случае гарантий российской финансовой помощи», - сказал в беседе с корреспондентом Oxu.Az Денис Коркодинов.

По его словам, когда заявления сирийского лидера приобретают, мягко скажем, ультимативный характер, Россия, вероятно, не сможет отказать, несмотря на то, что государственный бюджет и так уже трещит по швам.

Тем временем продолжается информационное противостояние различных военных ведомств. Сирийский Генштаб заявляет, что США, Великобритания и Франция выпустили в общей сложности около 110 ракет, большая часть которых была сбита. Пентагон говорит о 105 ракетах разного типа, поразивших три цели, притом что ни одна из ракет не была перехвачена.

Минобороны России - что значительная часть крылатых авиационных ракет класса «воздух - земля» была сбита, не долетев до цели. А независимые аналитики говорят, что на снимках можно точно идентифицировать лишь одну сбитую британскую ракету Storm Shadow.

Али Мамедов

