По частоте миграции в Казахстан лидируют граждане Турции и Китая

2018-04-16 10:24 | www.trend.az | 7

В разрезе стран дальнего зарубежья в Казахстан в основном переезжают граждане Турции и Китая. Об этом в понедельник на заседании парламента Казахстана сказал министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, передает МИА Казинформ.

«В прошлом году по официальной статистике в нашу страну въехало более 5,6 миллиона иностранных граждан. Более 90 процентов из них - это граждане СНГ. В основном, граждане Узбекистана, России и Кыргызстана. Увеличивается количество мигрантов из дальнего зарубежья. В настоящее время их количество достигло 620 тысяч человек. Это в основном граждане Турции и Китая», - сказал Касымов.