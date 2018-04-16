Выступающие против назначения Сержа Саркисяна премьер-министром участники акции перекрыли центральные улицы Еревана

2018-04-16 10:59 | www.apa.az | 6

В связи с проходящей в Ереване акцией протеста сторонников члена политсовета партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна перекрыт центр армянской столицы.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, перекрыты проспект Аршакуняц, улицы Абовяна, Московян и Сарьяна, проспекты Маштоца и Баграмяна.

Действия участников акции вызывают недовольство жителей Еревана. Водители требуют не мешать движению.

«Мы перекрыли улицы не там, где планировали. Программа блокирования домов членов РПА в силе. Что из намеченного будет реализовано, зависит от содействия народа», - заявил Пашинян.

В свою очередь, полицейские перекрыли движение по проспекту Баграмяна, чтобы не позволить участникам акции продвижение в сторону здания парламента.

Пашинян подтвердил сведения о том, что несколько человек из числа его сторонников подвергнуты приводу. Как сообщалось ранее, сторонники Пашиняна пытались блокировать станцию метро «Еритасардакан», при этом они улеглись между дверями вагонов. Полицейские были вынуждены силой убрать их со станции метро.