Казахстанцы интересуются возможностями электронной торговли в Центральной Азии

2018-04-16 10:44 | www.trend.az | 7

На конференции MoneyDay, состоявшейся в Алматы, страны Центральной Азии были названы весьма интересными для развития интернет-бизнеса. Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан (при благоприятном старте рынка, которого в стране пока просто нет) могут стать новым фокусом для казахстанских игроков e-commerce.

Многие уже сегодня смотрят на Центральную Азию. Этот тренд наметился еще в 2017 году и будет набирать силу в текущем году. Об этом, кстати, говорил и Рамиль Мухоряпов, презентуя новый сервис «Рахмет» — Chocofamily планирует осваивать новые рынки, и наверняка одна из вышеперечисленных стран входит в сферу интересов холдинга, пишет Profit.kz.

«На повестке дня — Центральная Азия. Это 70 миллионов человек. Однако рынок мало урбанизирован — в городах проживает только 39 процентов населения. Понятно, что наиболее интересны интернет-бизнесу крупные города (концентрация населения, развитая инфраструктура, наличие доступа в интернет и т. д.)», — отметил Константин Горожанкин, президент Ассоциации Казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ).