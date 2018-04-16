Определились чемпионы трех стран, двое досрочно

2018-04-16 11:08 | www.oxu.az | 6

Вчера прошли матчи трех ведущих футбольных чемпионатов Европы.

Как передает Oxu.Az, по итогам проведенных встреч определились чемпионы трех европейских стран.

В голландском Эредивизи ПСВ разгромил своего главного конкурента - амстердамский «Аякс» со счетом 3:0, тем самым застолбив за собой первое место за три тура до конца чемпионата, и в 24-й раз стал чемпионом Нидерландов.

В Английской премьер-лиге победитель также определился заранее. «Манчестер Сити» помогла осечка соседа в лице «Манчестер Юнайтед», который в родных стенах уступил аутсайдеру «Вест Бромвичу».

Таким образом, «Сити» стал чемпионом в пятый раз в своей истории.

Во французской Лиге 1 победу ожидаемо одержал «Пари Сен-Жермен». Удивляет лишь счет, с которым парижане разгромили шедший вторым «Монако» - 7:1.

Отметим, что до этого стал известен чемпион еще одной европейской страны. Мюнхенская «Бавария» в 29-м туре чемпионата Германии разгромила на выезде «Аугсбург» и досрочно обеспечила себе чемпионство. Команда завоевала главный трофей Бундеслиги в шестой раз подряд.

Сабухи Тофигоглы

