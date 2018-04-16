В Бельгии заявили о необходимости диалога с РФ для урегулирования в Сирии

2018-04-16 10:47 | www.trend.az | 7

Для урегулирования конфликта в Сирии политическим путем необходим диалог с Россией, заявил в понедельник глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, передает РИА Новости.

Обсуждение ситуации вокруг Сирии после ракетных ударов и развитие событий по "делу Скрипаля" станут ключевыми пунктами повестки встречи в понедельник глав МИД стран ЕС в Люксембурге. Ожидается, что министры одобрят заключения по сирийской тематике, в которых могут появиться конкретные инициативы.

"Надо отдавать себе отчет в том, что этот диалог непрост. Мы не согласны с Россией по целому ряду досье, в частности, по Украине и по тому, как решать сирийский вопрос. Но нужно идти на диалог, если мы хотим однажды найти политическое решение", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF.