На ряде нефтегазовых предприятий Туркменистана выявлены правонарушения

2018-04-16 10:53 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Государственная служба по борьбе с экономическими

преступлениями Туркменистана провела инспекцию в административных структурах отдельных министерств и отраслевых ведомств, в том числе в нефтегазовом секторе, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".



Отчет об итогах проверки был заслушан на правительственном совещании,

во время которого президент Гурбангулы Бердымухамедов, обратил внимание на

важность укрепления мер по предупреждению, противодействию и искоренению таких негативных явлений, как взяточничество и коррупция.

В частности, сообщалось, что один из руководителей Наипского терминала

по хранению и отгрузке сжиженного газа, относящегося к государственному

концерну "Туркменгаз", злоупотребляя служебным положением, брал взятки с

иностранных компаний-покупателей за бесперебойную загрузку автотранспортных средств сжиженным газом, отправляемым с терминала на экспорт.



По данному факту возбуждено уголовное дело, денежные средства,

полученные незаконным путём, возвращены.



Кроме того, на нефтяном предприятии "Парахат" Главного управления

"Туркменнебитонумлери" (Туркменнефтепродукты) был выявлен факт

злоупотребления должностными полномочиями со стороны начальника данного

ведомства, который по предварительному сговору с операторами

заправочных станций совершил противозаконные действия.

"Так, посредством установки специального оборудования, позволяющего

осуществлять недолив бензинов марки А-80, А-92, а также дизтоплива, и с

каждых 10 литров проданного топлива не доливали 0,8 литра. Полученное таким

образом топливо затем продавали, а прибыль от его реализации расходовали",

- сказано в материале.