Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года

2018-04-16 11:18 | www.apa.az | 6

Активы Kapital Bank на 1 апреля 2018 года составили 3,2 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 1,2 миллиарда манатов. Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 апреля 2018 года составила 2,4 миллиарда манатов. Сумма вкладов населения составила 903,4 миллиона манатов, таким образом, прирост данного показателя за рассматриваемый период составил 8%. На 1 апреля 2018 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 225,3 миллиона манатов, а уставной капитал - 185,9 миллиона манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard&Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана. Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.