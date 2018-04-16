В Турции может быть закрыт ряд государственных органов

2018-04-16 11:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В рамках перехода на президентскую форму правления в Турции будут проведены структурные изменения в ряде госорганов, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Согласно сообщению, ожидается, что с переходом на президентскую форму правления ряд турецких госорганов, которые сегодня подчиняются Кабинету министров, будут ликвидированы либо же объединены.

Отметим, что в настоящее время в подчинении Кабинета министров Турции находится 25 госорганов.

Напомним, что ранее сообщалось, что в 2019 году с переходом на президентскую форму правления, в Турции будет упразднен пост премьер-министра.

В то же время, число депутатов парламента Турции возрастет с 550 до 600, будут созданы новые комиссии.