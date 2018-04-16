Названа причина снижения давления газа

2018-04-16 11:19 | www.apa.az | 5

Производственное объединение «Азеригаз» внесло ясность в вопрос снижения давления природного газа в нескольких районах Баку в последние дни.

Как сообщил АПА-Экономикс начальник пресс-службы «Азеригаз» Ибрагим Кярбалаев, в связи с резким снижением температуры в Азербайджане расход природного газа на территории страны вырос, в результате давление газа в трубопроводах на балансе ПО «Азеригаз» понизилось. По его словам, из-за затруднений с подачей природного газа на некоторых участках и некоторых частных жилых домах был увеличен объем газа в сети. Он добавил, что в целом проблем в подаче природного газа нет.