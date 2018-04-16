Спор из-за яблоневого сада завершился убийством – ФОТО

2018-04-16 11:22 | www.oxu.az | 5

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу жителя Губинского района Самира Махмудова 1984 г.р., обвиняемого по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Как передает Oxu.Az, 23 сентября прошлого года в яблоневом саду в селе Алимеммедоба Губинского района местный житель Самир Махмудов на почве конфликта убил жителя города Худат Эльдара Ахмедова 1963 года рождения, ударив его камнем по голове.

В тот же день С.Махмудова задержали сотрудники отдела полиции Губинского района.

В ходе следствия выяснилось, что конфликты между Махмудовым и Ахмедовым из-за яблоневого сада случались и ранее.

Суд приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы.

Дж.Г.

