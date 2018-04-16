Изумительные кадры вчерашнего снегопада в Шемахе – ВИДЕО

2018-04-16 11:24 | www.oxu.az | 5

Вчера в одном из красивейших регионов Азербайджана пошел поздний весенний снег, передает Oxu.Az.

В социальных сетях набирают популярность кадры, снятые в различных селах Шемахинского района.

Напомним, ранее азербайджанский эколог, президент Центра экологического прогнозирования Азербайджана Тельман Зейналов сказал Oxu.Az, что Азербайджан накроет холодный циклон. По всей видимости, прогноз эколога подтвердился.

Oxu.Az представляет видео снегопада в Шемахе: