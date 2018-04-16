В Дамаске девять человек пострадали и один ребенок погиб при атаке боевиков

2018-04-16 11:22 | www.trend.az | 5

Число пострадавших мирных жителей в результате атаки боевиков террористической группировки ИГ в воскресенье в Дамаске достигло девяти человек, один ребенок погиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в полицейском управлении, передает РИА Новости.

Ранее начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил о четырех раненых мирных жителях, среди них маленькие дети.

"Террористические группировки, дислоцированные в лагере Ярмук, выпустили в полдень семь минометных снарядов, которые упали на жилые дома в районе Эль-Джамият в квартале Ат-Тадамун, в результате чего погиб один ребенок, девять человек пострадали с ранениями разной степени тяжести", — заявил источник.