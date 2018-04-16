В Баку и Сумгаите число больных гемофилией возросло

2018-04-16 11:57 | www.apa.az | 6

На диспансерском учете научно-практического Центра Гемофилии при отделении гематологии Республиканской клинической больницы находятся 1595 человек.

Как сообщает АПА, об этом сказала руководитель центра Эльмира Гадимова.

По словам Э. Гадимовой, в 2017 году зарегистрировано 53 пациента с диагнозом гемофилия. Число больных гемофилией в Баку, Сумгаите и в районах Центрального Арана увеличилось: «В Баку число больных гемофилией 758, а в Сумгаите – 77 человек. 21% находящихся на учете дети в возрасте 1-15 лет».

Руководитель центра отметила, что на сегодняшний день 54 ребенка с тяжелой формой гемофилии получают профилактическое лечение.