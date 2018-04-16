Начальника дорожной полиции наказали из-за туриста

2018-04-16 11:31 | www.oxu.az | 7

В Баку за незаконные действия в отношении туриста наказан начальник дорожной полиции, сержант полиции уволен с работы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, сержант Сабаильского районного отделения Государственной дорожной полиции (ГДП), имя которого не разглашается, за незаконное действие в отношении туриста, был исключен из органов полиции.

Приказом министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова начальнику Сабаильского районного отделения ГДП, полковник-лейтенанту полиции Джамшиду Ханифаеву объявлен строгий выговор.

Напомним, что на последнем заседании Кабинета министров Азербайджана президент Ильхам Алиев говорил о значимости привлечения туристов в страну и сообщил, что те, кто будет беспричинно тревожить туристов, необоснованно требовать у них деньги, будут наказаны.