Азербайджанцы могут выиграть 130 миллионов евро

2018-04-16 11:45 | www.oxu.az | 8

Азербайджан в списке стран, граждане которых могут приобрести официальные билеты ЕвроМиллионов онлайн.

20 апреля общеевропейская лотерея ЕвроМиллионы проводит первый в этом году супер-розыгрыш, на кону которого супер-приз 130 миллионов евро. Принять участие в супер-розыгрыше может каждый, независимо от страны проживания.

Супер-розыгрыши EuroMillions проходят всего 2-3 раза в год. Их особенность в том, что стартовый джекпот в таком тираже составляет 130 миллионов евро, что, к слову, во много раз превосходит базовый джекпот супер-розыгрышей последних лет. Пока местные лотереи такие суммы не разыгрывают, как минимум неразумно упускать возможность сорвать джекпот супер-розыгрыша в эту пятницу.

Новость о проведении супер-розыгрыша может быть объявлена в любое время, и часто по времени совпадает с каким-то важным событием.

Как азербайджанцы могут участвовать в ЕвроМиллионах?

Правила EuroMillions гласят, что участником розыгрыша может стать любой, кто располагает официальным лотерейным билетом. Его можно приобрести на сайте английской National Lottery, будучи резидентом Соединенного Королевства или острова Мэн. Когда речь идет об оффлайн покупке в местном супермаркете или специализированном лотерейном киоске, подобные требования EuroMillions не выдвигает.

Из этого следует, что гражданство, место проживания и любые иные социально-демографические характеристики, способные ограничить число желающих участвовать в лотерее, не имеют никакого значения. А благодаря первому в мире лотерейному сервису, принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Как играть в европейскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах ЕвроМиллионов из Азербайджана так же просто, как если бы вы находились в Европе.

Все, что нужно для этого сделать – купить официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера «лаки стар» (1-12).

TheLotter – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более 70 миллионов долларов, а громкие истории победителей ежегодно вдохновляют тысячи жителей планеты играть в лотерею онлайн.

«Я выиграла этот приз… за неделю до своего дня рождения!»

Гражданка Украины сорвала огромный джекпот на TheLotter

Наталья, 23-летняя гражданка Украины, доказала это на собственном примере. Пять номеров принесли ей выигрыш в 1 миллион долларов в лотерее США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 года, Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75, и стала обладательницей фантастического приза второй категории в 1 миллион долларов.

Принять участие в супер-розыгрыше