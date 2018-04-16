В Германии призвали не провоцировать эскалацию конфликта в Сирии

2018-04-16 11:24 | www.trend.az | 7

События последний дней указывают, что нужно сделать все необходимое, чтобы не спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в Сирии, заявил глава МИД Германии Хайко Маас журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюссель, передает РИА Новости.

"События последних дней, я считаю, указали всем очень четко на то, что необходимо сейчас сделать все возможное, чтобы не произошла эскалация. В последние дни этого не произошло. И прежде всего необходимо продолжать политический процесс", — сказал Маас.