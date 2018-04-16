Завтра состоится Пленум Конституционного суда Азербайджана в связи с президентскими выборами

2018-04-16 12:04 | www.apa.az | 7

Завтра будет проведено заседание Пленума Конституционного суда в связи с официальным объявлением результатов президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает АПА, Конституционный суд должен официально утвердить результаты президентских выборов в Азербайджане в течение 14 дней после дня голосования.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в соответствии с требованиями Избирательного кодекса 15 апреля приняла решение о представлении составленного протокола об общих результатах голосования на президентских выборах в Конституционный суд.

Согласно итоговому документу ЦИК на президентских выборах 11 апреля, Ильхам Алиев набрал 86,02%, Захид Орудж- 3,12%, Сардар Джалалоглу – 3,03%,Гудрат Гасангулиев – 3,02%, Хафиз Гаджиев – 1,52%, Араз Ализаде – 1,38%, Фарадж Гулиев – 1,17%, Рази Нуруллаев – 0,74%. Активность избирателей на президентских выборах составила 74,30%, проголосовали 3 млн. 962 тысяч 123 из 5 млн.314 тысяч 365 избирателей. 12 403 бюллетеня были признаны недействительными.