Бывший футболист «Габалы» оскандалился – ВИДЕО + ФОТО

2018-04-16 11:51 | www.oxu.az | 7
Экс-игрок азербайджанской «Габалы» Эндрю Холлидей, выступающий за шотландский «Глазго Рейнджерс», совершил скандальный поступок.
Как передает Oxu.Az, 27-летний центральный полузащитник был недоволен тем, что его заменили на 41-й минуте встречи Кубка Шотландии с заклятым врагом – «Селтиком», в которой «Рейнджерс» уступил со счетом 0:4.
Футболист обматерил главного тренера команды Грема Мортена и его помощников.
Успокоить Эндрю смог партнер по команде, бывший футболист «Фенербахче» Бруно Алвес.
Отметим, что летом прошлого года «Рейнджерс» отдал Эндрю Холлидея на год в азербайджанскую «Габалу». Однако полузащитник провел лишь три встречи в азербайджанской Премьер-лиге.
В январе он, нарушив условия аренды, вернулся в Шотландию, мотивировав это низким уровнем чемпионата Азербайджана.