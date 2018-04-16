Бывший футболист «Габалы» оскандалился – ВИДЕО + ФОТО

2018-04-16 11:51 | www.oxu.az | 7

Экс-игрок азербайджанской «Габалы» Эндрю Холлидей, выступающий за шотландский «Глазго Рейнджерс», совершил скандальный поступок.

Как передает Oxu.Az, 27-летний центральный полузащитник был недоволен тем, что его заменили на 41-й минуте встречи Кубка Шотландии с заклятым врагом – «Селтиком», в которой «Рейнджерс» уступил со счетом 0:4.

Футболист обматерил главного тренера команды Грема Мортена и его помощников.

Успокоить Эндрю смог партнер по команде, бывший футболист «Фенербахче» Бруно Алвес.

Отметим, что летом прошлого года «Рейнджерс» отдал Эндрю Холлидея на год в азербайджанскую «Габалу». Однако полузащитник провел лишь три встречи в азербайджанской Премьер-лиге.

В январе он, нарушив условия аренды, вернулся в Шотландию, мотивировав это низким уровнем чемпионата Азербайджана.

Сабухи Тофигоглы

