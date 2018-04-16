Специалисты из Росатома провели исследования на ядерном объекте в Иране

2018-04-16 11:44 | www.trend.az | 6

Группа специалистов "Росатома" 15 апреля вернулась из Ирана, где проводила исследования на объекте Фордо, связанные с перепрофилированием двух каскадов газовых центрифуг, Москва продолжит эти работы вне зависимости от политической конъюнктуры, сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник, знакомый с ходом работ.

"15 апреля группа специалистов "Росатома" вернулась из Ирана, где ею проводились работы на бывшем уранообогатительном предприятии в Фордо. Речь идет о совместном российско-иранском проекте по модификации двух каскадов газовых центрифуг на данном объекте под производство стабильных изотопов. Каждый каскад состоит из 174 центрифуг", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что данный проект является "одним из важных элементов Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД), заключенного в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников. Источник также напомнил, что западные страны настаивали на том, что на объекте в Фордо не должно остаться ни одной центрифуги. Для Ирана же было важно сохранить какое-то их количество на данном объекте.

"В итоге вариант со стабильными изотопами подошел всем, и центрифуги на объекте остались. Однако благодаря совместной работе российских и иранских специалистов они будут использоваться сугубо для производства стабильных изотопов, которые в дальнейшем можно использовать для медицинских и технических целей. При этом никаких рисков ядерного распространения нет. Все осуществляется под полным контролем МАГАТЭ", — сказал собеседник РИА Новости.