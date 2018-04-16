SOCAR увеличила добычу газа на 8%

2018-04-16 12:05 | www.apa.az | 7

Добыча нефти в Азербайджане в I квартале 2018 года составила 9,7 млн. тонн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 2,4%.

Как сообщили АПА-Экономикс в Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), добыча природного газа за рассматриваемый период составила 7,3 млрд. кубометров, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период. В SOCAR отметили, что основной прирост добычи нефти и газа пришелся на март. Так в марте рост добычи нефти зафиксирован на уровне 5,8%, газа – на 12%.

SOCAR в январе-марте 2018 года добыла 1,6 млрд. кубометров газа, что на 8% больше показателя за аналогичный период 2017 года. В январе-марте 2018 года добыла SOCAR 1,8 млн. тонн нефти, что соответствует показателям за аналогичный период 2017 года.