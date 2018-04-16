Посол: «Сотрудничество со светским мусульманским Азербайджаном очень важно для Франции» - ИНТЕРВЬЮ

2018-04-16 12:10 | www.apa.az | 6

- Господин посол, как Вы оцениваете нынешний уровень азербайджано-французских отношений?

- Наше интервью выходит сразу после состоявшихся в Азербайджане президентских выборов, поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью и поздравить весь азербайджанский народ с их результатами. Наш народ в очередной раз проявил мудрость, отдав свой голос за безопасность, стабильность, развитие и процветание своей страны.

Одним из важнейших факторов стабильности, безопасности и развития является взвешенная и активная внешняя политика. В этом контексте хочу отметить, что Франция - один из ключевых партнеров нашей страны на международной арене. Как в силу своего статуса - члена СБ ООН, НАТО и крупнейшей страны Европы, так и в силу глубоких исторических связей между нашими странами. Достаточно вспомнить, что здесь наша Первая Республика, столетний юбилей которой мы отмечаем в этом году, получила свое международное признание, Ее идеология модернизма была основана на французских идеях либерализма, демократии, равенства и прав человека. На парижских кладбищах похоронены А.М.Топчибашев - глава парламента АДР и фактический глава государства, а также некоторые члены ее дипломатической делегации и правительства АДР.

Для Парижа также важны отношения с нашей страной. Здесь высоко оценивают многовекторный независимый характер внешней политики Азербайджана. Его сбалансированные отношения с ключевыми мировыми игроками. Стабилизирующую в целом роль Азербайджана в регионе.

За прошедшие 25 лет с момента установления дипломатических отношений мы достигли с этой страной очень высокого уровня сотрудничества, которое сегодня в буквальном смысле простирается от глубин Каспийского моря до космических высот. Сегодня наши приоритеты - это дальнейшее развитие политического диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной и региональной повестки. Реализация новых экономических и инвестиционных проектов, активизация культурного и образовательного сотрудничества, укрепление побратимских горизонтальных связей между городами и регионами, расширение контактов между молодежью и гражданским обществом двух стран.

Я хотел бы отметить еще одно перспективное направление нашего возможного сотрудничества на международной арене. Азербайджан принимает активное участие в оказании помощи развивающимся странам Азии и Африки в целях их устойчивого социального и экономического развития. Мы помогаем готовить кадры для их экономики, сферы здравоохранения, органов власти и других сфер. В этих регионах традиционно сильно влияние Франции, и мы могли бы подумать над возможными совместными экономическими проектами в этих странах.

- Осуществляется ли сотрудничество с Францией в области евроинтеграции Азербайджана?

- Взаимодействие с Францией в области евроинтеграции Азербайджана является очень важным для нас. Новое соглашение ЕС-Азербайджан, которое сейчас готовится к подписанию - это важнейший элемент стратегии внешнеполитического баланса нашей страны, которая находится в непростых геополитических условиях. И в то же время для нас это основа для дальнейшего укрепления реформ в политической, социальной и экономической областях, повышения качества и стандартов жизни до европейского уровня. И мы ожидаем от Франции - одного из наших ведущих политических и коммерческих партнеров в ЕС, активной поддержки на пути нашей евроинтеграции.

В то же время важно отметить, что проевропейская ориентация Баку важна не только для нашей страны, но и для самой Европы. Азербайджан - это светская мусульманская страна, активнодействующий мост диалога и сотрудничества между Европой и Азией, Европой и миром Ислама. Это фактор стабильности и безопасности для всего региона, охваченного пожаром религиозного фанатизма и экстремизма. Это фактор развития, так как Баку реально инициирует и реализует проекты, которые связывают сегодня континенты и создают тысячи рабочих мест в странах Азии, Кавказа и Европы. И мы рассчитываем на понимание этой стратегической созидательной роли Азербайджана в странах ЕС, прежде всего во Франции.

- Каковы основные достижения и проблемы в сфере экономического сотрудничества?

- В экономической сфере наши страны связывает огромный диапазон партнерства и проектов. Отмечу лишь, что Азербайджан является ведущим торговым партнером Франции в регионе, свыше 800 французских компаний экспортировали свою продукцию в Азербайджан в 2014-2016, свыше 20 компаний открыли свои офисы в Азербайджане. Сегодня в стадии обсуждения находятся проекты таких крупных компаний, как Total, Alstom, Suez, Thales и других ведущих компаний Франции.

Однако, к сожалению, в последние годы в экономических отношениях наблюдается спад. Товарооборот сократился с 1.6 млрд. долларов в 2014 году до 492 млн. в 2017 году (наш экспорт - 338 млн., импорт - 154 млн.). Франция уже не входит в число даже 10 ведущих торговых партнеров Азербайджана, занимая 12 позицию, доля ее продукции на нашем рынке сегодня не превышает 2%.

Что касается инвестиций, то французские компании инвестировали в нашу экономику 2.2. млрд. долларов, в том числе 2 млрд. в нефтегазовый сектор. Наши инвестиции во Франции составляют 165 млн. долл. Но эти цифры также из прошлого.

Все эти цифры не отвечают ни возможностям французского бизнеса, ни потребностям экономики Азербайджана. Ведь в нашей стране сегодня активно развивается не-нефтяной сектор, агроиндустрия, сфера связи и коммуникаций, туризм, услуги - то есть именно те сектора экономики, в которых у французских компаний есть опыт и знания. Они могли бы использовать эти возможности, в частности, использовать логистические возможности Азербайджана, играющего роль моста между Севером и Югом, Европой и Азией. Открытый недавно железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс открывает огромные перспективы для стран Европы, в том числе и Франции, для развития торговых связей с регионами Центральной Азии и Китая.

Французские компании могут также использовать безналоговые зоны свободной торговли Баку для размещения там своих производств и экспорта их продукции как в Азербайджан, так и в соседние страны.

Финансовый сектор также является очень перспективным направлением сотрудничества. Азербайджан уже вложил свыше 2.4 млрд. долл. инвестиций в финансовый рынок Франции, что составляет 7% его зарубежных финансовых инвестиций, и мог бы поднять эту планку выше, если для этого будут созданы соответствующие условия. Не секрет, что наши британские и немецкие партнеры предлагают сегодня более выгодные условия и гарантии размещения финансового капитала.

Иными словами, всем нам необходимо учитывать новые тенденции в мировой экономике. Французские компании должны смело переходить к взаимодействию в новых секторах и отраслях. Работа по старинке, надежда лишь на крупные контракты уже не приносит успеха. Тоже самое относится и к нашим компаниям - они должны быть более инициативны на французском рынке, активнее участвовать в проводимых во Франции ярмарках и выставках, искать сферы для торговли и инвестиций. Только так можно преодолеть возникший в наших отношениях негативный тренд сокращения объемов торговли и инвестиций.

- Азербайджанская община Франции не так сильна и активна как хотелось бы. Кроме того, из Азербайджана во Францию на постоянное проживание приезжают лица, которые часто выдают себя за политических беженцев, но по сути являются экономическими мигрантами. Что Вы думаете по этому поводу?

- Вы правы. В этом направлении предстоит большая работа. Сейчас очень важно объединить разрозненные группы азербайджанской общины во Франции, как в столице, так и в регионах. Эта работа уже началась, и я уверен, она скоро принесет свои плоды. Кроме того, Франция - это страна ассоциаций, которые играют здесь большую роль и в политике, и в экономике, и в общественной жизни. Наши соотечественники должны активнее участвовать в этом процессе, создавать свои ассоциации - тематические, региональные, и через них активнее участвовать во всех аспектах общественной жизни Франции.

Большое значение имеет также организация детских курсов и школ для изучения азербайджанского языка в крупных регионах проживания членов общины. Во Франции много патриотично настроенных азербайджанцев, которые достигли успеха в этой стране, занимают видные места в сферах науки, культуры и бизнеса, и которые готовы внести свой вклад в укреплении позиций Азербайджана во Франции.

Что касается второй части вашего вопроса, то, действительно, некоторые наши сограждане, приезжающие во Францию, придумывают себе разные истории, «легенды» и получают статус «политических беженцев» лишь для того, чтобы по сути, остаться во Франции на временное или постоянное проживание. Иногда доходит до смешного - лица, совершившие уголовные преступления на родине, объявляют себя «узниками совести» и даже «журналистами». Удивительно, как легко французская миграционная служба дает себя обмануть. Но таких так называемых «узников совести» меньшинство. Подавляющая часть наших сограждан, проживающих, учащихся и работающих во Франции, достойно представляют здесь Азербайджан. Выборы 11 апреля это прекрасно показали - несмотря на то, что во Франции был рабочий день, наши соотечественники приехали на голосование в Париж из самых отдаленных городов и регионов Франции, и более 90% из них проголосовало за переизбрание нынешнего президента страны.

- Бывший руководитель группы дружбы Франция-Кавказ в Сенате Франции сенатор Андре Ришар в ходе своего предыдущего визита в Баку выдвинул предложение о проведении встречи парламентариев Азербайджана и Армении. На какой стадии находится эта инициатива?

- Занимая пост главы группы дружбы Франция-Кавказ в Сенате Франции сенатор Андре Ришар сыграл большую роль в укреплении отношений между нашими странами, между Сенатом и Милли Меджлисом. Сейчас он продолжает работу уже в качестве рядового члена этой группы. Он действительно выступал с этой инициативой, но она не получила развития. Если у нынешнего руководства Сената или Национальной Ассамблеи Франции будет заинтересованность продолжить работу в этом направлении, то мы, безусловно, отреагируем и выразим свою позицию.

- Французский сопредседатель МГ ОБСЕ Стефан Висконти ранее предлагал провести саммит президентов Азербайджана и Армении в Париже. Стоит ли такая встреча в повестке дня?

- От французской стороны пока не поступало никаких официальных заявлений и предложений на этот счет, поэтому комментировать пока нечего.

- Планируются ли визиты президента Азербайджана в Париж и президента Франции в Баку в этом году?

- Совместно с нашими французскими коллегами мы ведем работу по подготовке визитов высокого уровня - как в Баку, так и в Париж. Это деликатные вопросы, они требуют тишины, учета рабочих графиков глав двух государств. Отмечу лишь, что в Париже понимают ключевую роль Азербайджана в регионе Кавказа, и придают важное значение укреплению политического диалога и сотрудничества с Баку, заинтересованы в развитии экономического, культурного и образовательного сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, новый президент Франции - это лидер нового поколения, он нацелен на реформы, укрепление экономики своей страны, ее позиций на международной арене, в том числе и в мусульманском мире. В этом плане сотрудничество с Азербайджаном - светской мусульманской страной, играющей роль моста между Западом и Востоком - объективно выгодно Парижу.

- Есть ли проблемы в двусторонних отношениях стран?

- Во Франции с 1998 года на основании закона об ассоциациях действует т.н. «представительство нагорно-карабахской республики», которое - в нарушение духа и буквы подписанных между нашими странами соглашений, а также международных обязательств Франции открыто занимается на ее территории антиазербайджанской деятельностью. Это т.н. «представительство» представляет несуществующую республику, а точнее - нелегальный сепаратистский режим, созданный на оккупированных территориях нашей страны. Париж многократно заявлял, что не признает этот режим, тогда возникает вопрос - почему он закрывает глаза на деятельность этого т.н. «представительства»?

Другой серьезный вопрос - регулярные визиты лидеров этого сепаратистского режима во Францию. Ни одна страна Евросоюза, кроме Франции, не позволяет себе принимать в своем парламенте сепаратистов, которые в стенах парламента ведут антиазербайджанскую пропаганду. Неужели в Париже не видят, что такие визиты наносят ущерб двусторонним отношениям, которые за прошедшие годы удалось поднять на очень высокий уровень?

Кроме того, с июня 2013 по апрель 2018 года 11 городов и регионов Франции, главным образом те, где компактно проживает армянская община, заключили т.н. «хартии дружбы и сотрудничества» с городами оккупированных территорий Азербайджана. Это также абсолютно неприемлемо. Подписание т.н. «хартий» противоречит как официальной позиции Франции, так и ее законодательству. Тем более непонятно, почему эта незаконная практика продолжается.

Наша позиция многократно доводилась до французских властей, и мы ждем от них решительных действий по устранению этих проблемных вопросов.

Франция - член СБ ООН, сопредседатель МГ ОБСЕ, должна уважать свои международные обязательства и положения базовых соглашений, подписанных с Азербайджаном. Напомню в связи с этим, что уважение принципа нерушимости границ является одним из важнейших положений Договора о дружбе, взаимопомощи и сотрудничестве между нашими странами, подписанного в Париже 20 декабря 1993 года.

- Учитывая такое поведение Франции, позиции и влияние проармянских сил в этой стране насколько реально ожидать от нее объективной позиции в области урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта?

- Вы правы, во Франции, особенно в той части, где компактно проживают армянские общины, сильно их влияние на органы исполнительной, законодательной и судебной власти. В то же время в этой стране сильны позиции тех кругов, которые с симпатией относятся к нашей стране, заинтересованы в сотрудничестве с ней и потенциально могут стать проазербайджанскими. Поэтому важно вести диалог с первыми, и активно сотрудничать со вторыми.

Что же касается урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, то здесь мы рассчитываем на инициативную роль Франции. Французский сопредседатель МГ ОБСЕ - это опытный, открытый для диалога и инициативный дипломат, хорошо знающий регион, понимающий его проблемы и причины конфликта, прекрасно разбирающийся в позициях сторон. Поэтому мы вправе ожидать от него активной роли в работе МГ ОБСЕ.

Хочу в связи с этим напомнить, что в основе мандата сопредседателей Минской группы лежат не только принципы ОБСЕ и решения ее совещаний, но и соответствующие резолюции СБ ООН. Справедливое урегулирование данного конфликта на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности государств создаст условия для устойчивого развития региона Южного Кавказа и широкой региональной кооперации. От этого выиграют не только страны региона, но и наши европейские партнеры, в том числе и Франция.