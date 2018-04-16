Салим Муслимов рассказал о повышении пенсий

2018-04-16 12:07 | www.oxu.az | 7

Согласно статистике Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов, по соотношению среднемесячной пенсии к среднемесячной заработной плате Азербайджан находится на втором месте среди постсоветских стран, а по коэффициэнту замещения пенсии по возрасту и вовсе на первом месте.

Как передает Oxu.Az, об этом министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов сказал в интервью официальной интернет-странице партии «Ени Азербайджан».

По словам С.Муслимова, с начала текущего года трудовые пенсии выросли на 5,7 процента:

«В результате принятых мер среднемесячная сумма трудовых пенсий выросла по сравнению с 2003 годом в 11,3 раза и на 1 января 2018 года составила 208,4 маната, соотношение среднемесячной трудовой пенсии по возрасту к среднемесячной заработной плате по стране, то есть коэффициент замещения, вырос с 28 до 44,2 процента.

В 2017 году годовой объем средств, направленных на финансирование трудовых пенсий, достиг 3 289,6 млн манатов, что в 17 раз больше, чем в 2003 году».

Л.А.

