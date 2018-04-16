Ильхам Алиев о Назарбаеве: Он наш аксакал - ВИДЕО

2018-04-16 12:13 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился своим мнением о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве для документального фильма о казахстанском лидере.

Как передает Oxu.Az, данное видео опубликовано на странице Телерадиокомплекса Президента Казахстана в Facebook.

По словам Ильхама Алиева, ему всегда очень приятно общаться с Нурсултаном Абишевичем, и он к казахстанскому лидеру испытывает большое чувство уважения.

«Он наш аксакал. Я помню, конечно, его встречи и беседы с моим отцом Гейдаром Алиевым. Их связывали очень дружественные отношения. Конечно же, эти традиции, которые были заложены, я рад, что сегодня успешно продолжаются.

Ну и, конечно, в человеческом плане всегда с Нурсултаном Абишевичем приятно общаться. Наша последняя встреча в Баку - и в рамках официальных мероприятий, и неформальная, за таким дружественным ужином мы сидели, как члены одной семьи», - сказал Ильхам Алиев.

Али Мамедов

