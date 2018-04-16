Названа сумма долга Грузии Азербайджану

2018-04-16 12:18 | www.apa.az | 8

Внешний государственный долг Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов по состоянию на 31 марта 2018 года составил 5 298,278 млн. долларов. По информации местного бюро АПА-Экономикс, государственный долг Грузии Азербайджану составляет 8,495 миллиона долларов.

Государственный долг Грузии Германии составил 297,976 миллиона долларов, Японии - 222,668 миллиона долларов, Франции - 216,518 миллиона долларов. Государственный долг Грузии Турции, России и Армении равен соответственно 16,281 миллиона, 68,159 миллиона и 9,710 миллиона долларов.