В Азербайджане нет оснований для роста курса инвалюты - эксперт

2018-04-16 12:07 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет оснований для удешевления маната и роста курса иностранной валюты, считает советник председателя правления NIKOIL Bank, финансовый эксперт Джалал Нагиев.

Как сказал Trend Нагиев, фундаментальных предпосылок для девальвации маната нет, курс национальной валюты по отношению к доллару долгое время находится на стабильном уровне в 1,7 маната.

По мнению эксперта, стабильности маната способствуют ряд факторов. В частности, в Азербайджане растет внутреннее производство. “Это видно как на примере всего сектора, так и нашего банка, в частности. Предприниматели, в особенности, представители малого и среднего бизнеса, стали чаще обращаться для получения бизнес-кредитов, направленных на создание или расширение своего производства. Этому, также способствуют меры, предпринимаемые правительством - различные льготы, увеличение числа промышленных, IT и агропарков, а также другие меры”, - сказал Нагиев.

Во-вторых, добавил эксперт, за счет развития туристического сектора в страну поступает больше иностранной валюты. По данным министерства культуры и туризма, только за первый квартал текущего года число туристов, посетивших Азербайджан, выросло на 12,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за прошлый год рост превысил 20 процентов.

"Кроме того, не стоит забывать и о крупных газовых проектах, которые в среднесрочной перспективе обеспечат дополнительный приток иностранной валюты в страну. Так, в этом году ожидается запуск Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и, соответственно, начало добычи в рамках второй стадии разработки месторождения “Шах Дениз”. Этот газ станет основой для “Южного газового коридора”. Продление “Контракта века”, в рамках которого иностранные инвесторы вложат десятки миллиардов долларов, а в качестве бонуса Азербайджану выплатят еще 3,6 миллиарда долларов", - сказал собеседник агентства.

Еще одним фактом, подчеркнул эксперт, являются цены на нефть: "Стоимость нефти держится на уровне 70 долларов, хотя многие международные эксперты были более скептичны на этот счет. Азербайджанская нефть недавно обновила почти 3,5-летний максимум, достигнув 74 долларов. Эти цифры намного превышают базовую стоимость нефти, которая заложена в государственный бюджет [45 долларов]. Следовательно, можно предположить, что в этом году у нас не будет проблем с исполнением бюджета. Это также очень позитивный фактор, играющий "на руку", когда речь идет о национальной валюте”, - сказал Нагиев.