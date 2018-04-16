В Ереване протестующие вошли в здание университета с призывами к забастовке

2018-04-16 12:21 | www.apa.az | 6

Около 100 участников акции против назначения экс-президента Армении Сержа Саркисяна премьер-министром вошли в здание Армянского государственного педагогического университета, призывая студентов присоединиться к протестам.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, полиция в происходящее пока не вмешивается.

Накануне лидер протестного движения, руководитель парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что его сторонники намерены заблокировать мосты, улицы и станции метро. 16 апреля его сторонники перекрыли несколько центральных улиц. Полиция попыталась разблокировать одну из них, однако протестующие прорвали оцепление. Столкновений между участниками акции и силами правопорядка пока не было.

В субботу зампред правящей Республиканской партии Армении Армен Ашотян сообщил, что Саркисян официально выдвинут на пост премьера. Согласно законодательству, кандидатуру экс-президента представит на заседании парламента фракция РПА. Выборы премьера ожидаются во вторник, 17 апреля.



Девятого апреля избранный президент Армении Армен Саркисян после вступления в должность принял отставку правительства. Роспуск Кабмина в день инаугурации нового президента предусмотрен переходными положениями реформированной конституции. В дальнейшем правительство будет автоматически уходить в отставку лишь после парламентских, а не президентских выборов. После избрания премьера в пятидневный срок президенту должны быть представлены кандидатуры членов правительства, а в 15-дневный срок должно быть сформировано две трети кабинета.

Национальное собрание Армении избрало 2 марта Саркисяна новым, четвертым по счету президентом страны. После завершения президентского срока бывшего главы государства Саркисяна вступил в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.