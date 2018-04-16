Спрос на дизель вырос на 21 процент

2018-04-16 12:35 | www.oxu.az | 7

Экспорт нефти и нефтепродуктов в январе-марте составил 413 тыс. тонн, незначительно изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это связано с ростом внутреннего спроса на дизельное топливо примерно на 21 процент.

В связи с ростом спроса на внутреннем рынке производство дизельного топлива выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4 процента.

Л.А.

