Сенат Аризоны принял декларацию о поддержке территориальной целостности Азербайджана (версия 2) (ФОТО)

2018-04-16 12:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сенат американского штата Аризона принял декларацию, в которой выражается решительная поддержка территориальной целостности Азербайджана, говорится в сообщении генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Документ был зачитан в ходе пленарного заседания Сената заместителем председателя Сената Джоном Каваной (John Kavanagh) и единогласно принят. Председатель Сената и его заместитель представили декларацию генконсулу Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаеву.

В документе, подписанном председателем Сената Стивом Ярброу (Steve Yarbrough), отмечается, что 100 лет назад азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткий срок смогла реализовать прогрессивные реформы, и впервые в мусульманском мире, а также раньше, чем во многих ведущих странах мира, предоставила женщинам право голосования.

В документе говорится, что после восстановления независимости Азербайджана в 1991 году США были одним из первых государств, которые признали Азербайджан, и установили с ним дипломатические отношения, и что США и ООН однозначно признали и поддержали суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. В декларации также подчеркивается, что после обретения независимости Азербайджан, укрепляя свой суверенитет и независимость, стал одним из самых стремительно развивающихся и модернизирующихся государств в мире, и сегодня, обладая самой крупной экономикой в регионе, является крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе.

В декларации говорится, что после терактов 11 сентября Азербайджан всесторонне поддержал США, отправил миротворческие силы в Афганистан, и успешно сотрудничает в борьбе с распространением оружия массового поражения, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. Кроме того, высоко оценивается вклад Азербайджана в энергетическую безопасность США, Европы и Израиля. В документе подчеркивается необходимость дальнейшего укрепления отношений с такими государствами-союзниками, как Азербайджан.

В документе отмечается, что при посредничестве генконсульства в Лос-Анджелесе Азербайджан в последние годы наладил прочные связи со штатом Аризона.

В завершение декларации отмечается, что Сенат штата Аризона выражает решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

В документе подчеркивается важность усиления стратегического партнерства между США и Азербайджаном.

Видеокадры с мероприятия можно посмотреть, пройдя по линку: https://youtu.be/WzhVeEhWI5g.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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