В Ереване противники назначения Саргсяна ворвались в здание колледжа (Обновлено)

2018-04-16 12:23 | www.trend.az | 5

Митингующие против назначения Сержа Саргсяна на пост премьера Армении ворвались в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа, сообщают армянские СМИ.

По данным СМИ, на улице Корюна демонстранты во главе с Николем Пашиняном призвали студентов Ереванского государственного базового медицинского колледжа присоединиться к ним. Затем, заметив, что двери здания закрыты, Пашинян заявил: «Вы не пленные, чтобы перед вами закрывали двери». После этого митингующие силой их открыли и вошли в здание. Здесь они обратились к студентам с призывом присоединиться к ним, после чего вышли из здания и продолжили свое шествие.

10:04 (GMT+4) Участники акции, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана, передает РИА Новости.

Сотрудники полиции требуют освободить проезжую часть улиц, но активных действий не предпринимают.